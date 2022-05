Etwas mehr Licht ins Dunkel brachten am zweiten Verhandlungstag im Prozess wegen versuchten Mordes gegen den mutmaßlichen S-Bahn-Schubser aus Hennigsdorf die Vernehmung von wichtigen Augenzeugen. Einen besonderen Eindruck hinterließ dabei am Dienstag (17. Mai) in 83-jähriger Mann aus Seilershof ...