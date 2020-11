Mehr als 20 Gewerke sind derzeit auf der Brückenbaustelle in Birkenwerder in Aktion. Die Arbeiten liegen nach Angaben von Oberbauleiter Fabian Lenz voll im Zeitplan.Schwebende Tröge in der NachtGegen 20 Uhr soll am Dienstagabend damit begonnen werden, den ersten Trog an die vorgesehene Stelle zu f...