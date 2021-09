„Ich habe nur noch farbige Handtücher. Weiße Wäsche bringe ich in die Reinigung“, sagt Ingrid Angrick. Das Wasser, das in ihrem Haus in Oranienburgs Ortsteil Tiergarten aus der Leitung kommt, ist braun. Da bleibt weiße Wäsche nicht weiß. Zum Duschen und für die Toilette wird das Wasser no...