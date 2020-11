In der Weißen Stadt eröffnet am Dienstag ein Kindergarten, der einzigartig in der Region sein dürfte. Denn er befindet sich direkt in einem Altersheim. Am Montag übergab die Oranienburger Wohnungsbaugesellschaft (OWG) als Bauherrin die Kita offiziell an ihren Träger, das Jugend- und Sozialwerk...