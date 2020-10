Durch einen Zeugenhinweis ist die Polizei am späten Mittwochabend auf Altkleiderdiebe in der Weißen Stadt in Oranienburg gestoßen. Die beiden Männer hatten sich gegen 23.40 Uhr an den Altkleidercontainern an der Netto-Filiale in der Theodor-Neubauer-Straße zu schaffen gemacht. Während einer der Diebe in den Altkleidercontainer geklettert sei und schon mehrere Säcke an die Straße gestellt habe, habe der andere Schmiere gestanden und auf einem Fahrrad Ausschau in der näheren Umgebung gehalten.

Dieb kletterte gerade aus dem Container, als die Polizei eintraf

Als die Polizei eintraf, flüchtete der Fahrradfahrer. Der andere Dieb kletterte gerade aus dem Altkleidercontainer und fiel den Beamten sprichwörtlich in die Arme. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die Kripo nahm Ermittlungen auf.