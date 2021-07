„Die Haustürklingel funktioniert nicht“, berichtet eine Frau, die vor kurzem in ihre neue Wohnung am Louise-Henriette-Steg gezogen ist. Das Eigenheim in Oranienburg hat sie verkauft und sich auf die neue Wohnung mit Speicherblick gefreut. Leider würden Mängel in der Wohnung nicht behoben, sag...