Am Mittwoch, 3. März 2021, wurde die Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Friesack, Marktstraße, überfallen. Laut Angaben der Polizei hatte am Vormittag kurz vor 11 Uhr ein unbekannter Mann mit vorgehaltenem waffenähnlichen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gefordert.