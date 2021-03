Erst jetzt dämmerte einer betagten Frau in Rathenow, dass sie im Februar auf den Enkeltrick hereingefallen ist und dabei viel Geld verlor. Sie hat den Betrug am 9. März 2021 bei der Polizei angezeigt.

Gegenüber der Polizei berichtete die Rentnerin von einem Anruf am 22. Februar gegen 13.00 Uhr. Am Telefon sei eine männliche Person gewesen, die sich als ihr Urenkel ausgegeben habe. Der Mann habe zunächst angegeben, Geld für ein Auto zu benötigen, das er zwei Wochen später zurückzahlen werden. Dabei habe der Anrufer explizit gefordert, dass die Seniorin nichts davon anderen Angehörigen erzählen solle.

Es wurde hierzu eine Übergabe des Geldes an eine Frau in der Curlandstraße auf Höhe der Hausnummer 34 vereinbart, und die Dame begab sich am Nachmittag von ihrer Wohnanschrift an die angegebene Adresse. Dort übergab sie das Geld einer ihr unbekannten Frau, die Deutsch sprach.