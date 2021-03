Nach 15 Jahren als Leiter des Kreisverbindungskommandos (KVK) Havelland hat Oberstleutnant Manfred Klitscher seinen Dienstposten verlassen, um eine neue Aufgabe in Havelberg anzutreten.

„Die Unterstützung des KVK und der Bundeswehr ist in all den Jahren hervorragend gewesen“, so Landrat Lewandowski. Er erinnerte etwa an die Zusammenarbeit während des Elbehochwassers 2013 oder aktuell in der Corona-Krise. „Das KVK und die Bundeswehr sind für uns als Landkreis in solchen Krisenlagen stets verlässliche Partner.“ Dass die Zusammenarbeit im Ernstfall so reibungslos funktioniert, liege auch daran, dass das KVK unter der Leitung von Oberstleutnant Klitzscher jährlich an den Ausbildungen und Übungen des havelländischen Katastrophenschutzstabs teilgenommen hat.