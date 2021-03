Von Mittwoch zu Donnerstag, 11. März 2021, gab es 16 neue Corona-Fälle im Landkreis Havelland. Das in Rathenow ansässige Gesundheitsamt vermeldete eine 7-Tage-Inzidenz von 55,83.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der neuen Fälle innerhalb einer Woche unter 100.000 Einwohnern abbildet, belief sich vor sieben Tagen auf 81 und am Vortag auf 61,35. Innerhalb einer Woche kam es kreisweit zu insgesamt 91 Neuinfektionen. Die Zahl aller seit März 2020 erkrankten Havelländer stieg auf nunmehr 4.306.

Das Gesundheitsamt vermeldete am frühen Donnerstag 230 nachgewiesene aktive Fälle, das sind zwei weniger als am Vortag. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit gab es diesmal nicht. Der Landkreis beklagt den Tod von 156 Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Derweil gelten 3.920 Havelländer als genesen.