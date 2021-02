Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Havelland ist von Mittwoch zu Donnerstag unter 100 gesunken. Das in Rathenow ansässige havelländische Gesundheitsamt meldete am frühen 4. Februar 2021 den Wert von 91,41. Am Vortag hatte dieser noch bei 104,3 gelegen. Der Höchstwert stammt vom 11. Januar und belief sich auf 295,7.