Corona im Havelland Zusage - Landkreis Havelland bekommt Impfzentrum in Falkensee und Impfstelle in Rathenow Rathenow Von Montag zu Dienstag, 9. März 2021, gab es elf neue Corona-Fälle im Landkreis Havelland. Das in Rathenow ansässige Gesundheitsamt vermeldete eine 7-Tage-Inzidenz von 62,58. Der Inzidenzwert, der die Zahl der neuen Fälle innerhalb einer Woche unter 100.000 Einwohnern abbildet, belief sich vor sieben Tagen auf 80,4 und am Vortag auf 94,5.

102 Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche

Internationaler Frauentag Gleichstellungsbeauftragte des Havellands für frauenpolitischen Feiertag in Brandenburg Rathenow Innerhalb einer Woche kam es kreisweit zu insgesamt 102 Neuinfektionen. Der Landkreis hat etwa 165.000 Einwohner. Die Zahl aller seit März 2020 erkrankten Havelländer stieg auf nunmehr 4.278.

Aktuell 246 nachgewiesene aktive Fälle

Das Gesundheitsamt vermeldete am frühen Dienstag 246 nachgewiesene aktive Fälle, das ist einer weniger als am Vortag. Ein weiterer Mensch starb an bzw. mit Corona. Der Landkreis beklagt nun 155 Todesopfer im Zusammenhang mit der Krankheit. Derweil gelten 3.877 Havelländer als genesen.