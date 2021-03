Innerhalb einer Woche, bis Freitag, 5. März 2021, gab es 134 neue Corona-Fälle im Havelland. Neuinfektionen in Gemeinschaftseinrichtungen sind zuletzt in zwei Grundschulen in Rathenow und Nennhausen, einer Kita in Rathenow sowie zwei Betrieben in Falkensee und Wustermark aufgetreten.