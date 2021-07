Im Landkreis Havelland lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 5,5. Am frühen Mittwoch, 28. Juli 2021, zeigt das Online-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) den Wert 6,1 an. Die letzte RKI-Aktualisierung erfolgte um 3.14 Uhr.