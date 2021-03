Die kreiseigenen Havelland-Kliniken starten in der kommenden Woche ihren Probelauf für die Impfstelle in Rathenow. Diese wird sich im Speisesaal des Seniorenzentrums Fontanepark befinden.

In dem Zusammenhang berichtet Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe, dass derzeit noch wesentliche Voraussetzungen wie die Organisation der Terminvergabe und die Einbindung in die elektronische Dokumentation fehlen würden. „Dazu findet eine Abstimmung mit dem Landkreis statt, da die Aufgabe durch die Kliniken neben dem laufenden Klinikbetrieb unter Corona-Bedingungen nicht zu bewältigen sind“, so Grigoleit.

Derweil ist die Anzahl der in den Havelland-Kliniken stationär behandelten Covid-Patienten quantitativ auf einem überschaubaren Level, wie Babette Dietrich zum Stand der Dinge sagt. In Nauen gebe es aktuell zwölf Patienten, von denen zwei beatmet werden. Zusätzlich seien zwei Verdachtsfälle in Behandlung. Der Klinik-Standort Rathenow werde seit dieser Woche wieder als „Non-Covid Haus“ geführt.

Laut Angaben der Kreisverwaltung seien im Landkreis bisher 180 Infektionen mit Corona-Mutationen festgestellt worden, in der Regel habe es sich dabei um die britische Mutante B.1.1.7. gehandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz belief sich am frühen Freitag, 19. März, auf 82,8 (Vorwoche: 53,4). Corona-Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen seien zuletzt in zwei Kitas in Milow und Schönwalde, einer Grundschule in Premnitz, einem Kinderheim in Falkensee sowie einem Betrieb in Rhinow aufgetreten.