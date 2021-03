Der Kreistag des Havellands tagt das nächste Mal am 22. März. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag, den die Fraktionsvorsitzenden Andrea Johlige (Die Linke / Die Partei), Stefan Schneider (SPD), Uwe Litfin (BVB/Freie Wähler) und Sascha Piur (FDP) unterschrieben haben. Sie kritisieren, dass die landesweite Impfstrategie große Schwächen aufweisen und vor allem im ländlichen Raum zu großen Problemen führen würde.

„Viele, gerade ältere, Einwohner des Havellands hätten bisher keine Chance, das Impfangebot wahrzunehmen. Das liege unter anderem daran, dass es noch kein Impfzentrum im Havelland gibt und wohnortnahes Impfen nicht genehmigt wird. Ferner meinen die Fraktionen, dass die lange geforderte Einbeziehung von Hausärzten, auch möglicherweise unter Einsatz eines Impfbusses, bisher nicht durch das federführende Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg berücksichtigt wurde. „Daher wird dieser Antrag dem Kreistag zur Entscheidung und zur Darstellung des politischen Willens vorgelegt“, wie es in der Begründung heißt.

Der Beschlussantrag beinhaltet zwei Punkte. Zunächst soll der havelländische Kreistag an die Landesregierung appellieren, den Weg für das Impfzentrum in Falkensee frei zu machen, die Betreibung verbindlich zu klären und die Finanzierungszusage schriftlich zu erteilen, weitere Impfstellen im Havelland, mindestens eine im Westhavelland, zu ermöglichen, den Hausärzten schnell und verbindlich das Impfen in ihren Praxen zu genehmigen und den Havelland-Kliniken das Impfen auch über ihren Beschäftigtenkreis hinaus zu genehmigen.