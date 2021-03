Corona im Havelland Hausärztin Hannelore Hammer will in Premnitz rund 300 Patienten impfen Premnitz Von Dienstag zu Mittwoch gab es 18 neue Corona-Fälle im Landkreis Havelland. Das Gesundheitsamt vermeldete eine Sieben-Tage-Inzidenz von 58,25. Der Wert, der die Zahl der neuen Fälle innerhalb einer Woche unter 100000 Einwohnern abbildet, belief sich sieben Tage zuvor auf 61,4 und am Vortag auf 56,4.

97 Neuinfektionen binnen einer Woche

Corona und Kultur Salonorchester aus Eberswalde soll in Rathenow für den Auftakt nach Corona sorgen Rathenow Innerhalb einer Woche kam es kreisweit zu insgesamt 97 Neuinfektionen. Die Zahl aller seit März 2020 erkrankten Havelländer ist dadurch auf 4387 gestiegen. Derweil galten nun 4034 Havelländer als genesen, 27 mehr als am Dienstag.

Weniger aktive Corona-Fälle

Ferner vermeldete das Gesundheitsamt am frühen Mittwoch 192 nachgewiesene aktive Fälle, zehn weniger als am Vortag. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Krankheit. Der Landkreis beklagt den Tod von 161 Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind.