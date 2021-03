Corona im Havelland Am Modellprojekt beteiligte Praxis in Premnitz impft ab 16. März 2021 Premnitz Westlich von Berlin hat der Landkreis Havelland aktuell die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. Sogar in Potsdam und Brandenburg an der Havel liegen die Werte nun höher.

Aktueller Inzidenzwert von 54

Corona im Havelland Havelland-Kliniken errichten Impfstelle in Rathenow Rathenow Das in Rathenow ansässige havelländische Gesundheitsamt vermeldete am frühen 15. März 2021 einen Wert von 54. Hoch oder herunter gerechnet auf 100.000 Einwohner bildet die 7-Tage-Inzidenz die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb einer Woche ab. Das ermöglicht Vergleiche.

Potsdam liegt bei 66

In Potsdam belief sich am frühen Montag der Inzidenzwert auf 66, in Brandenburg an der Havel auf 58,2. Den momentanen regionalen Höchstwert von 122,6 vermeldete der Landkreis Oberhavel.