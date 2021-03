Aus der Landeshauptstadt wurde am frühen 1. März ein Inzidenzwert von 38,3 gemeldet. Dieser bildet die Zahl der Neuerkrankungen unter 100.000 Einwohnern binnen einer Woche ab. Der Landkreis Havelland liegt nun bei 48,5. Indessen beträgt die Inzidenz in Oberhavel 83,1, in Ostprignitz-Ruppin 55,6, in Potsdam-Mittelmark 57,7 und in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel 72.