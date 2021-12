Der Bundesdurchschnitt bei der Sieben-Tage-Inzidenz sank zum Mittwoch, 1. Dezember 2021, auf 442,9 (am Vortag 452,2). Um mehr als das Doppelte höher liegt der Wert im Süden von Sachsen-Anhalt. Für den Burgenlandkreis zeigt das Online-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) eine Inzidenz von 1.042,9 an. Das ist aktuell der höchste Wert in Sachsen-Anhalt. Es folgt Mansfeld-Südharz mit 1.024,8.

Anhalt-Bitterfeld jetzt bei 171,7 - Dessau-Roßlau bei 759,9

Corona Gipfel Beschlüsse heute Kommt die allgemeine Impfpflicht für Deutschland? Die Entscheidungen der Ministerkonferenz im Überblick Berlin Ferner liegen in Sachsen-Anhalt der Saalekreis (982,9), der Landkreis Harz (793,0), der Altmarkkreis Salzwedel (670,0), das Jerichower Land (728,2), der Landkreis Wittenberg (770,6) und der Salzlandkreis (675,9) sowie die Stadtkreise Dessau-Roßlau (759,9), Magdeburg (732,5) und Halle/Saale (689,0) über dem Bundesdurchschnitt. Die landesweit niedrigste Inzidenz von 171,7 zeigt das RKI-Dashboard für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld an.

Inzidenz steigt im Jerichower Land über 700, Stendal meldet gesunkenen Wert

Während im Jerichower Land die Inzidenz binnen 24 Stunden von 618,5 auf 728,2 gestiegen ist, meldet der andere havelländische Nachbarlandkreis Stendal einen von 400,1 auf 319,5 gesunkenen Wert. Indessen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im brandenburgischen Landkreis Havelland bei 396,5.

19,1 Prozent der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt

Corona Zahlen Deutschland heute RKI: Inzidenz, Neuinfektionen, Hospitalisierung am 01.12. Frankfurt (Oder) In Sachsen-Anhalt werden laut DIVI-Intensivbettenregister am Mittwoch, 1. Dezember, 137 Corona-Patienten intensivmedizinisch in Krankenhäusern behandelt (Stand: 8.15 Uhr). Von ihnen müssen 66 invasiv beatmet werden. Das Intensivbettenregister liefert mehrfach täglich aktualisierte Zahlen für Sachsen-Anhalt und die Stadt- und Landkreise. Im gesamten Bundesland sind momentan 19,1 Prozent der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt.

Die Fallzahlen in den Land- und Stadtkreisen bewegen sich zwischen 4 und 29. Halle/Saale hat hier den höchsten Wert. Für das Jerichower Land werden fünf durch Corona-Patienten belegte Intensivbetten vermeldet, in Stendal sind es ebenso 5 und im Burgenlandkreis 10.