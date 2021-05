Die Corona-Neuinfektionszahlen bei den havelländischen Nachbarn in Sachsen-Anhalt haben sich über das lange Wochenende ebenfalls positiv entwickelt. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Jerichower Land bereits seit Sonntag, 23. Mai, unter 50. Am heutigen Dienstag, 25. Mai, beträgt sie laut RKI 44,6. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 3.349 Menschen aus dem Jerichower Land mit Corona infiziert. 154 sind verstorben. Vor genau einer Woche lagen die Werte bei 3.306 und 152 Toten. Die Inzidenz lag bei 77.