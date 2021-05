Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den havelländischen Nachbarn in Sachsen-Anhalt sind weiter niedrig. Am heutigen Freitag, 28. Mai, sogar niedriger als im Havelland selbst. So wird der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ausdrückt, vom RKI mit Stand 3.11 Uhr für den Landkreis Stendal mit 21,6 angegeben. Er ist damit im Vergleich zum Vortag weiter gesunken. Seit Donnerstag, 27. Mai, sind die Maßnahmen der Bundesnotbremse außer Kraft getreten.