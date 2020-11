Wie ganz Deutschland leidet auch Rathenow unter verordnetem Kulturverlust. Doch befinden sich in der havelländischen Kreisstadt einige stille Kulturbeiträge im öffentlichen Raum. Wer etwa auf der in Richtung Berlin führenden West-Ost-Achse bildende Kunst neu entdecken will, kann das beim Spazierengehen sogar mit Shopping verbinden. Die Kulturachse verläuft auf der Berliner Straße mitten durch die City.

Skulptur verkörpert Verbindung der Stadt zur optischen Industrie

Ein farbenfrohes Exponat steht auf dem Verkehrskreisel, wo sich Berliner und Brandenburger Straße treffen. Es ist ein Wahrzeichen der „Stadt der Optik“, wie sich Rathenow selbst nennt. Die Skulptur verkörpere die Verbindung der Stadt mit der optischen Industrie und das Zusammenspiel von Licht und Farbe, wie es seitens der Kommune heißt. Den „Lichtbogen“ haben die Künstler Michael Student und Gerhard Henschel 2001 im Auftrag der Stadt geschaffen. Damals feierte Rathenow das 200-jährige Jubiläum der optischen Industrie.

Vandalismusschäden am ursprünglichen Standort

Bis zur BUGA 2015 stand der „Lichtbogen“ auf dem Platz der Jugend. Der Standort erwies sich als ungünstig, da das Kunstwerk dort einige Vandalismusschäden davon getragen hatte. Zahlreiche Glasstücke waren zerborsten oder fehlten. Auf dem Verkehrskreisel ist der „Lichtbogen“ eindeutig besser platziert. Kaum 100 Meter entfernt befindet sich schon das nächste interessante Objekt.