Jetzt ist es amtlich: Der Weihnachtsmarkt auf dem Märkischen Platz in Rathenow in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Ferner entfällt der verkaufsoffene Sonntag am 6. Dezember. Derweil hat die Stadt in Kooperation mit City-Einzelhändlern eine kreative Lösung gefunden, um in der Adventszeit einen Akzent zu setzen.

„Rathenow aus Licht“ drei Wochen lang

Die alljährliche Aktion „Rathenow aus Licht“ wird 2020 nicht nur an einem Abend, sondern ganze drei Wochen lang das Zentrum zum Leuchten bringen. Vom 7. bis 27. Dezember wird die Berliner Straße abends mit einsetzender Dämmerung von der lokalen Firma für Veranstaltungstechnik „SoundsPower“ farbenfroh in Szene gesetzt.

Auf bewährte Hygienekonzepte verwiesen

Zudem kündigt die Stadtverwaltung üppigere Weihnachtsdekoration an der City-Meile an. „Gemeinsam mit dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Märkischen Platz lädt die Rathenower Innenstadt zu einem weihnachtlichen Spaziergang ein“, wie es aus dem Rathaus heißt. Der Besuch in den Geschäften sei dabei wärmstens zu empfehlen. Die Einzelhändler würden zu einem entspannten Weihnachtsshopping einladen, da sich alle Kunden dank bewährter Hygienekonzepte auf einen sicheren Einkauf freuen können.