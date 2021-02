Rathenow in Brandenburg sowie Stendal und Genthin in Sachsen-Anhalt: Die dort beheimateten Gesundheitsämter der benachbarten Landkreise haben am frühen Donnerstag, 18. Februar 2021, die aktuellen 7-Tage-Inzidenzen vermeldet. Im Havelland und im Jerichower Land sind die Werte gestiegen.