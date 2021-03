Mit einer Auftaktveranstaltung in Oranienburg beginnt am 4. März 2021 die Brandenburgische Frauenwoche 2021. Der Beitrag des Landkreises Havelland dauert bis Jahresende.

Frauenwoche den Corona-Maßnahmen unterworfen

Corona in Brandenburg Alte Rollenbilder in der Pandemie - Frauenwoche blickt auf Superheldinnen Potsdam „2021 können die Veranstaltungen coronabedingt nicht wie üblich stattfinden. Daher wird die Brandenburgische Frauenwoche im Havelland auch nicht nur auf den März begrenzt sein. Das ganze Jahr über sollen und können Veranstaltungen sowie Projekte zu frauenpolitischen Themen geplant werden“, so Bianca Lange, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises.

„Superheldinnen am Limit“

Im frauenpolitischen Fokus der Betrachtung stehen diesmal „Superheldinnen am Limit“. Wie Bianca Lange erklärt, seien Frauen von den Corona-Maßnahmen in besonderem Maße betroffen. „Wir wollen zeigen, und zwar über den März hinaus, dass die Mädchen und Frauen an der Belastungsgrenze angekommen sind. Sie sind Superheldinnen am Limit!“.

Finanzielle Förderung von Projekten und Veranstaltungen