Während des fortdauernden Corona-Lockdowns setzen die Landtagsabgeordneten Andrea Johlige aus Nauen und Christian Görke aus Rathenow ihre Online-Sprechstunden für die Region Havelland, Brandenburg an der Havel und Dosseland fort. Die nächste virtuelle Sprechstunde widmet sich dem Sozialbereich und findet am Montag, 1. März 2021, um 16.00 Uhr statt.

Dabei können an die beiden Linke-Landespolitiker aus dem Havelland Fragen und Hinweise zur aktuellen Corona-Politik gerichtet werden. Anmeldungen sind notwendig und per E-Mail an wahlkreis@andrea-johlige.de sowie unter 0179/2541295 möglich. Sodann werden die Zugangsdaten zur Online-Sprechstunde per E-Mail verschickt.