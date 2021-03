Die Auspuffanlage eines Kleintransporters haben Unbekannte in der Großen Milower Straße in Rathenow gestohlen. Die Tat wurde am Morgen des 16. März 2021 entdeckt und angezeigt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird mit rund 1500 Euro beziffert.

Erst in der Nacht zu Sonntag hatten Diebe in Premnitz eine Abgasanlage von einem Transporter abgebaut und mitgehen lassen. An einem anderen im Stadtgebiet geparkten Transporter wurden Kabel und Halterungen durchtrennt, allerdings war es nicht gelungen Fahrzeugteile zu stehlen.