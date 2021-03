Das Aus für den Gelben Sack im Landkreis Havelland ist politisch auf den Weg gebracht. Ab Januar 2023 soll es zur Entsorgung von Verpackungen aus Plastik und Metall nur noch die Gelbe Tonne geben. Einstimmig war das diesbezügliche Votum des Kreisausschusses, der am Montag in Rathenow getagt hatte. Die Kreistagsmitglieder folgten dort einem Beschlussantrag des Umweltamts im Dezernat III.

Der Kreistag soll beauftragt werden, dass der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, der Landkreis Havelland, mit den Dualen Systemen über die kreisweite Einführung der Gelben Tonne anstelle der Gelben Säcke verhandelt und die Empfehlung aller Fraktionen für eine 14-tägige Abholung in den Verhandlungen umsetzt. Hier steht aber noch die Entscheidung aus, die erst der Kreistag am 22. März trifft.

Noch bis Ende 2022 ist der Landkreis mit den Dualen Systemen an den „Gelben Sack“ gebunden. Vereinzelt haben Einfamilienhausbesitzer, wie auch in Rathenow, bereits jetzt die Gelbe Tonne. In Großwohnanlagen sind in der Regel Großcontainer mit einem Fassungsvermögen von 1,1 Kubikmeter aufgestellt.