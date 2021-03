In Altgarz, ein Ortsteil der Gemeinde Großderschau (Amt Rhinow), wurde am Wochenende in einen Kleintransporter eingebrochen. Der Besitzer zeigte das am Montag, 1. März 2021, an. Er hatte das Fahrzeug am Samstag am Straßenrand geparkt und ordnungsgemäß verschlossen.

Polizei suchte nach Spuren

Irgendwann in der Zeit bis Montagmittag haben Unbekannte eine Scheibe des Kleintransporters zerstört und den Innenraum durchwühlt. Der Halter vermisst nun ein Fernglas. Polizisten suchten nach Spuren und leiteten weitere Ermittlungen ein.