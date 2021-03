Fehlgeschlagener Enkeltrick in Rathenow: Eine 70-jährige Frau meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und zeigte den Betrugsversuch an. Wie die Rentnerin gegenüber den Beamten schilderte, hat sie am späten Nachmittag einen Festnetz-Anruf erhalten, bei dem sich eine männliche Person als ihr Enkel ausgab.