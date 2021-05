Nachdem die Göttlinerin Elke Dartsch Corona-bedingt auch 2021 nicht nach Gambia fliegen konnte - bereits im vergangenen Jahr nicht wie geplant möglich - geht die Hilfe trotzdem weiter. So schickte der Hand in Hand e.V. in den letzten Wochen einen Schiffscontainer mit Hilfsgütern nach Westafrika. ...