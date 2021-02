Die weibliche Person, die als Verdächtige in einem Enkeltrick-Fall am 17. Februar 2021 im Ortsteil Döberitz der Stadt Premnitz festgenommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Am Freitag bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion West auf Anfrage, dass es sich um eine 16-Jährige handelt.