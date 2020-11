Arztpraxen im Feierabend, Urlaub oder im Feiertagsmodus: Außerhalb der Sprechstunden gibt es bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen Hilfe unter 116117.

Das ist die Nummer, unter der die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) Patienten an ihre Bereitschaftsärzte vermittelt oder erläutert, wohin man sich wenden kann.

Kreisstadt Rathenow bleibt ausgespart

Die Eröffnung einer KVBB-Bereitschaftspraxis am Standort der Havelland-Kliniken in Nauen hat eine lebhafte Diskussion darüber ausgelöst, dass die havelländische Kreisstadt Rathenow im Bereitschafts-Netzwerk ausgespart bleibt. Insgesamt gibt es nun 18 solcher Praxen im Land Brandenburg.

Im Westhavelland würden sich viele Menschen die Frage stellen, wie sie die neue Bereitschaftspraxis in Nauen erreichen sollen, heißt es seitens der westhavelländischen SPD-Landtagsabgeordneten Katja Poschmann. „Eine direkte Bus- oder Zugverbindung gibt es nicht oder nur mit Umwegen über Berlin“.

Laut KVBB zu wenige Patienten während Bereitschaftsdienstzeiten

Warum es am Rathenower Standort der Havelland-Kliniken nicht auch solch eine KVBB-Einrichtung geben soll, brachte Poschmann nun in Erfahrung. Auf ihre Anfrage hin habe man der Politikerin mitgeteilt, dass die Patientenzahlen am Standort des Krankenhauses Rathenow zu Bereitschaftsdienstzeiten so niedrig seien, dass die zusätzliche Besetzung des Standorts mit einem Vertragsarzt neben der Rettungsstelle aktuell nicht bedarfsgerecht sei.

Nächstgelegene Bereitschaftspraxis in Brandenburg an der Havel

Neben der Bereitschaftspraxis in Nauen besteht schon seit Jahren eine solche am Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. Per ÖPNV und auch per Auto ist die Havelstadt für Westhavelländer weit besser zu erreichen als Nauen. Weitere Praxen befinden sich in Neuruppin und Potsdam. Wie die KVBB Poschmann ferner erläuterte, würden die aktuellen Zahlen einen Bedarf für Rathenow zwar nicht anzeigen. Allerdings soll eine Auswertung der Monate November und Dezember erfolgen, was Poschmann begrüßt.

Erfahrungen mit Katja Poschmann teilen

„Die medizinische Versorgung der Brandenburgerinnen und Brandenburger darf nicht grenzenlos den wirtschaftlichen Aspekten unterliegen. Ab einem bestimmten Punkt benötigt es eine klare Positionierung einer stabilen medizinischen Grundversorgung im ländlichen Raum“, meint sie und will diesbezüglich mit der KVBB im Gespräch bleiben. Indes können ihr Westhavelländer gern von Erfahrungen mit dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst berichten. Katja Poschmanns Wahlkreisbüro befindet sich in der Berliner Straße 3a in Rathenow.