Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend eine Person vom Dach einer Ruine in Rathenow geholt. Der Einsatz begann um 20.15 Uhr. Laut Angaben von Ortswehrführer Oliver Lienig sei die Person körperlich nicht mehr dazu in der Lage gewesen, selbstständig das Dach wieder zu verlassen. Der Grund ist noch unklar. Es handelte sich um einen Minderjährigen. Dieser habe laut Lienig oben „abchillen“ wollen.