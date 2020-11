Kulturell ist nicht viel los im coronabelasteten Advent 2020. Laurin Katharina Singer aus Mögelin sitzt daher am 29. November am Telefon, um Leuten Adventsgedichte vorzulesen.

Wer die ursprünglich aus Süddeutschland stammende Schauspielerin und Autorin am ersten Adventssonntag zwischen 10.00 und 13.00 Uhr oder 14.00 und 17.00 Uhr unter 03386/2515088 anruft, bekommt ein kleines Live-Erlebnis. Dieser Kulturservice sei kostenlos und soll helfen, „dass auch diese Adventszeit eine lichtvolle Zeit wird, in der sich Türen der Hoffnung und Freude auftun“, so Singer.

Letzte Lesung unmittelbar vor dem ersten Lockdown

Filmproduktionen, in denen sie mitwirkte, liegen bereits einige Jahre zurück. Seit 2014 lebt Laurin Katharina Singer in Mögelin. Ihr aktuelles Metier sind Lesungen. Ihr letztes kulturelles Engagement führte sie am 15. März ins Premnitzer Kulturhaus, das war ein Tag vor dem Lockdown. „Musikzaubermächen“ hieß das von Klavierklängen begleitete Programm.

CD im Homeoffice produziert

Der Künstlerin blieb in der Folgezeit nur das Homeoffice, um weiter tätig sein zu können. Dabei entstand eine CD mit Texten zur Advents- und Weihnachtszeit. Der Heimproduktion gab sie den Namen „Ein Blick hinter Türen und Tore“. Die Texte, die Singer hierauf liest, stammen teils von ihr selbst, teils von bekannten Autoren wie Georg Trakl, Eduard Mörike oder Heinrich Böll. Teils sind es Märchen, die der Seele in der Winterzeit besonders gut tun würden, so Singer, „besonders in dieser!“. Vieles sei nun anders. „Wir alle vermissen manch Liebgewonnenes, Vertrautes, das den Winter hell und warm macht. Dazu gehören Theater, Konzerte, Lesungen...“

Geld kommt in „Kulturlaterne“

Anders als aus dem Weihnachtsgeschäft gewohnt, wird die CD nicht zum Festpreis verkauft. Jeder könne sich überlegen, wie viel er für ein Exemplar zahlen möchte oder kann, so die Mögelinerin, aber auch, wie viel er sonst in dieser Jahreszeit für Eintrittskarten zu Kulturveranstaltungen ausgeben würde. Das Geld für die CD kommt dann in die sogenannte „Kulturlaterne“, die sich im Rathenower Geschäft „Stein 40“, Steinstraße 40, befindet. Nur dort ist die CD erhältlich.