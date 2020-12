Im Landkreis Havelland ist eine Graugans positiv auf die Geflügelpest (umgangssprachlich auch Vogelgrippe) getestet worden. Das hat die in Rathenow ansässige Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt.

Die flugunfähige Graugans sei am 29. November an der Havel in der Nähe von Hohennauen auf einer Weide gefunden und an das Landeslabor Berlin-Brandenburg zur Untersuchung eingesandt worden. Das positive Untersuchungsergebnis sei am 3. Dezember vom Friedrich-Loeffler-Institut Insel Riems bestätigt worden. Weitere Maßnahmen seien derzeit in Abstimmung.