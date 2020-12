Der Tourismusverein Westhavelland betreibt im Schatten der Rathenower Sankt-Marien-Andreas-Kirche eine Touristenformation (TI). Die Vermarktung der Region ist klares Vereinsziel. Dazu dient auch ein Gastgeberverzeichnis.

Neuauflage soll im März 2021 erscheinen

Eine Neuauflage ist aktuell in Arbeit. Die noch gültige Ausgabe erschien Anfang 2018. Die nächste soll im März 2020 zur Verfügung stehen. Wer im Verzeichnis genannt werden will, melde sich in der TI. Für die aktuell 72 Mitglieder im Tourismusverein ist der Service kostenlos, für alle anderen nicht.

Öffnungszeiten bis 23. Dezember