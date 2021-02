In der Rhinower Straße in Hohennauen (Amt Rhinow / Landkreis Havelland) hat eine Autofahrerin am späten Montag, 15. Februar 2021, auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Skoda verloren. Das Auto kam gegen 22.50 Uhr von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten.

Von der unverletzt gebliebenen Fahrzeugführerin zum Ort gerufene Polizisten nahmen den Unfall auf. Am weiterhin fahrbereiten Auto entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.