Zaunfelder wollten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag am Weinberg in Rathenow stehlen. Die Tat blieb unvollendet. Eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung hat den versuchten Diebstahl am Vormittag bemerkt und angezeigt.

Die insgesamt 34 Zaunfelder in der Größe von je 200 x 250 cm wurden von einer Umzäunung abgebaut und offenbar zum Abtransport bereitgestellt. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen Strafanzeige auf.