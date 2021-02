CO2-Steuer und Elektromobilität GEIG und WEMoG: Wie in Rathenow der Strom zum Auto kommen soll Rathenow Ungewöhnlich warmer Februar 2021: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet Temperaturrekorde für die Messstation in Berge bei Nauen (Landkreis Havelland). Der bisherige Höchstwert wurde sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch überboten.

Bisheriger Rekord war 31 Jahre alt

Neue Rekorde am Dienstag und Mittwoch

Wie der DWD-Meteorologe Peter Zedler auf BRAWO-Anfrage berichtet, erreichte das Quecksilber am Dienstag den Höchstwert von 18,0 Grad. Der neue Rekord hielt nur einen Tag. Am Mittwoch wurden in Berge 19,0 Grad gemessen. Da die Schönwetterlage am Donnerstag erhalten bleibt, sei ein erneuter Rekord nicht ausgeschlossen, so Zedler.