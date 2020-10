Frank Hein ist der Stadtplaner von Schwedt. Nach der Wende hat er alle Höhen und Tiefen mitgemacht. In den Tagen rund um den Jahrestag der Wiedervereinigung klettert er auf den Turm der Kirche St. Katharinen und blickt auf „seine“ Stadt, die er in den vergangenen drei Jahrzehnten so maßgeblich...