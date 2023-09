Der Schock saß tief, als die Schüler der Abiturklasse für den zweiten Bildungsweg an der Talsand-Gesamtschule in Schwedt nach den Ferien ins neue Schuljahr starten wollten. Denn die Schüler erhielten ein Schreiben, in dem ihnen mitgeteilt worden ist, dass die Klasse kurzfristig gestrichen wurde....