Eine heftige Debatte zum Umgang mit Corona hat der AfD-Kreistagsabgeordnete Hannes Gnauck im Kulturausschuss der Uckermark ausgelöst. Er will in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender jetzt Vertreter der Querdenker-Bewegung Prenzlau sowie Kulturschaffende des Kreises zur geplanten Sitzung am 11....