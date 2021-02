Ein neues Schild am Ortseingang einen Monat nach der Eingemeindung könnte eine bloße Formalie sein, nicht aber in Schöneberg. Die Bürger, die vier Jahre lang für ihren Wechsel aus dem Amt Oder-Welse in die Stadt Schwedt kämpfen mussten, konnten es kaum erwarten. Dabei steht auf dem neuen Schil...