Ein Mann hat in Prenzlau nicht nur seine Ex-Freundin bedroht, sondern auch einen Mann mit einem Hammer verletzt. Nach Angaben der Polizei tauchte der Mann am frühen Samstagmorgen (26. November) an der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Geschwister-Scholl-Straße auf. Dort bedrohte er die 20-Jährige und einen 34 Jahre alten Mann, der versuchte, der jungen Frau zu helfen. Schließlich schlug der Wütende auch noch mit einem mitgebrachten Hammer auf die Hand des Helfers und verletzte ihn dabei.

Eine daraufhin aufmerksam gewordene 19-Jährige sah sich in weiterer Folge Bedrohungen ausgesetzt. Alarmierte Polizisten griffen sich den Angreifer und fanden heraus, dass man es mit einem 31-Jährigen aus der Uckermark zu tun hatte. Er wird sich nun für sein Verhalten zu verantworten haben.