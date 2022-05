Zwei Männer befanden sich am Vatertag (26. Mai) in einem Garten an der Woldegker Straße. Ein 28- Jähriger hatte einen 42-Jährigen im Gesicht verletzt, so dass dieser im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden musste.

Letzten Endes wurde der Angreifer noch vom Hund seiner Oma ins Bein gebissen, so dass auch er ins Krankenhaus gefahren werden musste. Die Polizei begab sich ins Krankenhaus Prenzlau und nahm Anzeigen wegen Körperverletzung auf.