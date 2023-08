Freitagnacht (18. August), gegen 3.05 Uhr wurde eine 38-jährige Frau in Schwedt Opfer einer gewaltsamen Attacke.

Eine vierköpfige Gruppe junger Männer geriet in der Lindenstraße in einen Streit mit der Frau, der schließlich in körperlicher Gewalt endete. Die Männer schlugen auf sie ein, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und bittet mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Uckermark unter 03984 350 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de zu melden.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst, die die Redaktion gerade testet. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig geprüft.