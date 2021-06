Arbeit in der Uckermark

Gab es 1999 in der Uckermark noch rund 46.500 versicherungspflichtig Beschäftigte und sank danach erheblich, so nahm die Zahl seit 2007 auf wesentlich niedrigerem Niveau bis 2019 kontinuierlich wieder zu. Erstmals wurde jetzt von der Agentur für Arbeit im Jahresvergleich per Ende September wieder eine Abnahme um 243 Beschäftigte vermeldet.