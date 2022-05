Doch das Stimmungstief könnte vermutlich eher an den aktuellen politischen Entwicklungen liegen, als am Arbeitsmarkt. So schlimm ist die Lage nämlich erst mal gar nicht. In der Uckermark sind Stand April 2022 5.542 Menschen arbeitslos gemeldet. Davon waren 53,8 Prozent (2.984) Männer, 46,2 Prozen...